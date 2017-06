Verbod motoren houdt gemoederen in Lingewaard bezig

HUISSEN - Het dijkverbod voor motoren in de gemeente Lingewaard blijft de gemoederen bezighouden. De maatregel geldt in het weekend voor een deel van de dijken en is bedoeld om overlast aan te pakken. Maar het verbod wordt aangevochten door twee belangenclubs voor motorrijders.

Na klachten over overlast en onveilige situaties, heeft de gemeente het verbod ingesteld. Onterecht vindt de motorrijdersbond.