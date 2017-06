Dieseltank explodeert in hooischuur in Haaften

Archiefbeeld

HAAFTEN - Er heeft zaterdagavond een explosie plaatsgevonden in een hooischuur aan de Heerkensdreef in Haaften. Een dieseltank in de schuur zorgde voor deze explosie. Door hulpdiensten wordt inmiddels gesproken over een zeer grote brand.

Er zijn meerdere korpsen op weg naar de locatie om het vuur te bestrijden. In de schuur staan verder meerdere landbouwvoertuigen, zo laat Veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten. Er komt bij de brand veel rook vrij. Dat komt onder meer door de aanwezigheid van tractoren in de schuur. De banden zorgen voor extra rookontwikkeling. Verdere informatie ontbreekt op dit moment nog. Het is bijvoorbeeld niet bekend of er gewonden zijn gevallen.