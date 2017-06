Oud-voorzitter van NEC overleden

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Henk van de Water is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Van 1987 tot en met 1994 was hij voorzitter van voetbalclub NEC.

De Nijmeegse club laat weten dat Van de Water zich altijd met ziel en zaligheid voor de club heeft ingezet. 'We wensen de naasten van Henk van de Water veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.' Naast oud-voorzitter is Van de Water ook erelid van NEC.