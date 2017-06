Wie kan deze zaalvoetballers nog stoppen?

NIJMEGEN - Ze waren er stiekem al een beetje vanuit gegaan, maar hebben het vrijdagavond ook echt waargemaakt. Zaalvoetbalteam Madereros CF is gepromoveerd naar de eerste divisie. In het playoff-duel tegen Groene Ster uit Vlissingen werd overtuigend gewonnen met 6-2.

De Nijmeegse club werd in april 2013 opgericht en is nu voor de derde keer op rij gepromoveerd naar een hogere klasse. Dat was genoeg reden om na afloop een flink feestje te vieren.

De wedstrijd werd gespeeld in het Brabantse Berkel-Enschot. De Nijmeegse voetballers werden door de nodige fans gesteund tijdens de promotiewedstrijd.