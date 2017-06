Wethouder Nijmegen nieuwe partijvoorzitter 50PLUS

NIJMEGEN - De Nijmeegse wethouder Jan Zoetelief wordt de nieuwe partijvoorzitter van 50Plus. Hij is door het hoofdbestuur voorgedragen als opvolger van Jan Nagel die het wat rustiger aan wil doen.

Zoetelief is al jaren actief voor de ouderenpartij. Fractievoorzitter Henk Krol noemt hem 'de juiste man om de volgende stap te zetten' en de partij dichterbij de leden te brengen. 50Plus heeft alleen provinciale afdelingen, maar daar moeten lokale afdelingen bijkomen.

Zoetelief zelf laat weten dat hij als voorzitter gaat voor 'vernieuwing, openheid en stabiele groei'. Oprichter en erelid Jan Nagel blijft actief bij 50PLUS. Hij zit voor de partij ook in de Eerste Kamer. 'Onder Nagel is de partij geworden wat ze nu is', zegt Krol.

De aftredend voorzitter krijgt zijn afscheid op 17 juni tijdens de algemene vergadering van 50PLUS.

