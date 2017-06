Meisje uit Hoevelaken door misdrijf om het leven gekomen

ACHTERVELD - Het lichaam dat in het Utrechtse Achterveld is gevonden, blijkt van een meisje van 14 uit Hoevelaken te zijn. Ze is het slachtoffer van een misdrijf, zegt de politie.

Vrijdagmiddag zag iemand het stoffelijk overschot in het water liggen aan de Emelaarseweg in het Utrechtse dorp. Een groot rechercheteam doet onderzoek naar wat er is gebeurd. In verband met sporenonderzoek heeft de Mobiele Eenheid het gebied in de nacht van vrijdag op zaterdag bewaakt. Deze zaterdag vindt er verder sporenonderzoek plaats in de omgeving waar het meisje is gevonden. Foto: Omroep Gelderland