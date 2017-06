Motorrijder zwaargewond na botsing met tractor

BARNEVELD - Op de Valkseweg in Barneveld is zaterdag een ernstige aanrijding gebeurd tussen een motorrijder en een tractor.

Het ongeval werd aan het einde van de ochtend gemeld. Omdat de motorrijder er slecht aan toe was, kwam ook de traumahelikopter ter plaatse.

Het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Mogelijk heeft de motorrijder geprobeerd de tractor in te halen terwijl die linksaf sloeg.

Foto: Omroep Gelderland