Kinderen vestigen record met Fidget Spinners

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In winkelcentrum Kronenburg in Arnhem is zaterdagmiddag de eerste Nederlandse bijeenkomst voor Fidget spinners-liefhebbers gehouden. Fidget spinners zijn momenteel een wereldwijde rage; volgens kenners de grootste speelgoedmanie in jaren. Met ruim honderd liefhebbers is er een record gezet.

Tijdens de zogenoemde ‘Mega Fidget spinner meeting’ hebben de deelnemers gedurende 1 minuut zoveel mogelijk Spinners laten draaien. Foto: Omroep Gelderland Het winkelcentrum riep liefhebbers uit het hele land op deel te nemen aan deze recordpoging. De daadwerkelijk recordpoging vond plaats tussen 13.00 – 13.30 uur in het winkelcentrum. En de eerste 100 liefhebbers die zich meldden kregen een Spinner cadeau.