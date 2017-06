Kat balanceert urenlang op richel hoge woontoren

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Bij de Castella-woontoren in Nijmegen worden verwoede pogingen gedaan om een kat te redden. Het beestje is via een balkon op een richel van een uitstekend raam terechtgekomen en durft er niet meer af. De kat zit nu al uren op grote hoogte vast.

De brandweer heeft verschillende pogingen gedaan om het beest naar beneden te halen, maar die zijn mislukt. Alle hoop is nu gevestigd op de liftbak van de glazenwasser, maar die kan vanwege een defect nog niet worden ingezet. Inmiddels is er een monteur ter plaatse. Omstanders met 'vangnet' Ondertussen trekt de kat veel bekijks. Sommige omstanders vrezen dat het beestje gaat springen en houden met z'n vieren een grote doek vast om de kat te kunnen opvangen. Foto: Omroep Gelderland Er zijn ook mensen die vinden dat de kat met voer moet worden gelokt. Zo willen kinderen 'wat lekkers' halen voor het diertje en een fietser oppert 'een blik sardientjes'. Anderen adviseren om het dier vooral met rust te laten. 'Dan komt het vanzelf goed.' Het schijnt om een jonge kat te gaan die van de hoogste etage naar een onderliggend balkon is gesprongen en daarna op de richel is beland.