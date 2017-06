'Veroordeelde oplichter is nog steeds actief'

ARNHEM - De voormalige oprichter van het malafide Arnhemse vastgoedfonds Centurion zet nog altijd nieuwe bedrijven op. De man uit Zevenaar werd eerder tot 4 jaar cel veroordeeld voor het verduisteren van 26 miljoen euro.

De man beweerde te beleggen in vakantievilla's op Costa Rica, maar stak het geld in eigen zak. Honderden beleggers gingen het schip in. De verdachte wacht zijn hoger beroep momenteel in vrijheid af.

Op zoek naar nieuwe beleggers

Dagblad De Gelderlander is erachter gekomen dat de inwoner van Zevenaar in de tussentijd weer op zoek is gegaan naar nieuwe beleggers. Zo zou hij onder meer betrokken zijn bij een Amsterdams bedrijf dat investeerders zoekt voor een innovatief medicijn tegen kanker.

