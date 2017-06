Rendiertje bezwijkt aan verkeerd voer: 'Geef wild geen koekjes of pinda's!'

ISSELBURG - In het Anholter Schweiz park vlak over de Duitse grens bij het Achterhoekse Megchelen, is een jong rendier overleden door het eten van verkeerd voedsel. Het wildpark benadrukt dat bezoekers de dieren niet moeten voeren.

'We hebben in het verleden ook weleens meegemaakt dat bezoekers foute dingen hebben gevoerd', zegt Patrick Rutjes van het park. 'Koekjes, pinda’s of takken die er niet horen. We denken dat dat nu ook is gebeurd.'

REGIO8 sprak met Patrick Rutjes. Die denkt dat het rendier is vergiftigd:

Het beestje werd door het voedsel erg ziek en is vrijdag uiteindelijk overleden. Met name rendieren zijn erg gevoelig voor verkeerd voedsel. 'Als ze andere dingen krijgen, kunnen ze daar erg ziek van worden of er zelfs dood aan gaan', benadrukt Rutjes.

Bezoekers voeren verkeerd

Eerder stierven al twee volwassen rendieren door het verkeerd voeren door bezoekers van het wildpark. 'Het is voor de rendieren vooral een groot probleem', zegt Rutjes. 'Wij hebben een aantal diersoorten waar voerautomaten voor staan, daar mag je voeren. Maar er zijn ook een aantal dieren die je niet mag voeren.'



