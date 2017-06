Brandje zet huis vol rook

WAGENINGEN - De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt voor een woningbrand in Wageningen. Aan de Julianastraat stond een rijtjeshuis vol rook.

De brand werd rond 1.00 uur gemeld, nadat iemand rook uit een openstaand raam had zien komen. De brandweer kwam daarop met een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse en had de vlammen na een halfuur geblust. Wat er precies in brand heeft gestaan, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend waren de bewoners niet thuis.