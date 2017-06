Man blijft rijden zonder rijbewijs: weer auto kwijt

VELP - Een hardleerse automobilist uit Velp is in anderhalve week tijd twee auto's kwijtgeraakt omdat hij zonder rijbewijs achter het stuur zat. Dat meldt de politie.

De 22-jarige bestuurder kreeg op 23 mei een bekeuring omdat hij geen geldig rijbewijs kon tonen. Omdat dit in het verleden al eerder was gebeurd, werd dit keer ook zijn auto in beslag genomen.

Een ezel stoot zich normaal gesproken niet twee keer aan dezelfde steen, maar de Velpenaar deed dat wél. Want afgelopen donderdag werd de man opnieuw betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Wederom kon hij zijn auto inleveren.

Het Openbaar Ministerie beslist wat er met de twee wagens gebeurt.