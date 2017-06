Susan Krumins Kuijken loopt WK limiet in eigen stad

NIJMEGEN - Atlete Susan Krumins Kuijken heeft zich in haar eigen Nijmegen geplaatst voor het WK in Londen. Op de 5 kilometer liep ze een tijd van 15.21,15 waarmee ze vierde werd.

De Global Athletics was het podium waarop Kuijken wilde toeslaan. Ze liep een slimme tactische race. Al snel ontstond een kopgroepje waarbij de 30-jarige Nijmeegse lange tijd achteraan liep. In de laatste twee ronden kwam ze wat verder naar voren om uiteindelijk als vierde te finishen.

Winnares werd de 20-jarige Stella Chesang uit Uganda in een tijd van 15.17,91. 'De hazen waren top, de tijd is goed en het publiek is warm hier in Nijmegen', jubelde Kuijken na haar succesvolle race.

Publiek warmer

Ze genoot met volle teugen. 'Het is altijd leuk dit soort wedstrijden te lopen. Ik wil die band met Nijmegen ook houden, ook al ben veel van huis. Het publiek staat dichter bij de wedstrijd, dat voel je. Een vol groot stadion is ook gaaf, dan gaat je hart ook te keer maar dit is warmer', aldus Kuijken na haar race voor ongeveer 2500 toeschouwers.

'Ik heb de 5 en de 10 kilometer limiet nu op zak en het is pas juni', straalde de atlete die vorig jaar trouwde met de Australische atleet Andrew Krumins. 'Daarom is dit ook wel een opluchting, want ik hoef nu niet direct weer een 5 kilometer te plannen.'

800 meter-specialist

Behalve Kuijken werd ook Thijmen Kupers uit het Achterhoekse Lengel enthousiast aangemoedigd tijdens de Global Athletics. Ook Kupers ging heel diep, hoewel de 800 meter-specialist zijn WK limiet al op zak had. Zaterdag snelde Kupers in het Belgische Oordegem al naar een tijd van 1.45.58. Ook hij is verzekerd van het WK dat van 4 tot 13 augustus in Londen wordt gehouden.

Rust

Kupers had aangekondigd in Nijmegen een serieuze poging te willen doen onder de 1.45 te lopen, maar kwam uiteindelijk in 1.46.09 over de streep. 'Het geeft rust dat ik die limiet al te pakken had. Maar ik heb lekker gelopen. Ik wil in augustus in Londen laten zien dat ik bij de beste acht atleten op de 800 meter hoor', reageerde Kupers die volledig stuk zat. 'Ik voel me sterker dan ooit en wil presteren op dat WK.

Begrijpelijker

Foto: Omroep Gelderland

Het evenement in Nijmegen werd een groot succes. Toernooidirecteur Bram Som, geboren in het Achterhoekse Terborg, was dan ook tevreden. 'Dingen kunnen altijd nog beter, maar we hebben vooral geprobeerd om het voor het publiek allemaal wat begrijpelijker te maken. Bijvoorbeeld met een grote klok op het middenterrein die aftelt.'