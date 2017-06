Wisselvallig weer tijdens lang Pinksterweekeinde

ARNHEM - Tijdens het lange Pinksterweekeinde wordt het goed opletten wanneer de paraplu of de zonnebrandcrème tevoorschijn gehaald moet worden. Volgens MeteoGroup wisselen zon en regen elkaar het hele weekeinde af.

Zaterdag begint met een flinke bui in grote delen van Gelderland. Later op de dag breekt het zonnetje door en kunnen we op sommige plekken zelfs genieten van maximaal 26 graden.

Zondag

Foto: MeteoGroup

Een dag later laat de zon zich wat vaker zien en blijft het op de meeste plekken droog. Naarmate de zondag vordert is de kans op een regenbui groter. Het wordt zo'n 20 graden.

Maandag

En ook op Pinkstermaandag blijft het weer onstuimig. De kans op een flinke regenbui wordt dan iets groter in de loop van de dag. Het kwik tikt dan wel de 22 graden aan.

