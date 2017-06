De Fransche School in Culemborg wil hoe dan ook theater blijven

CULEMBORG - Het gaat Theater de Fransche School in Culemborg niet om wie de eigenaar is van het gebouw, maar wel dat de huur betaalbaar blijft. Dat zegt de voorzitter van het theaterbureau Dicky Nieuwenhuis weten in de aanloop naar de gemeenteraad deze week.

De gemeente is eigenlijk voor de verkoop van het pand, maar wil wel dat het theater behouden blijft. Nu betaalt het theater huur aan de gemeente, als het pand verkocht wordt dan zou de huur wel eens op kunnen lopen. In 2012 besloot de raad in Culemborg al tot de verkoop, maar nu het bijna zover is blijken er toch nog grote problemen.

Er is sprake van achterstallig onderhoud van enkele tonnen en het theater moet investeren om aan de ARBO-regels te kunnen voldoen. Een totale kostenpost van bijna een half miljoen. Het theater heeft laten weten zelf het pand niet te kunnen kopen.

Bezuinigd, maar het eind is in zicht

De Franche School heeft de afgelopen jaren flink bezuinigd. Van de zeven medewerkers is nog maar een halve baan over. Het aantal voorstellingen en andere activiteiten is de afgelopen jaren toegenomen van 190 naar 310 per jaar. Dat heeft voor de nodige extra inkomsten gezorgd, maar het theater laat weten de komende jaren nog niet zonder subsidie te kunnen.

De subsidie van de gemeente is ongeveer net zo groot als de huur die moet worden terugbetaald. Als het pand verkocht wordt en de huur loopt op is het einde verhaal voor de Fransche School, zegt Nieuwenhuis.

Donderdag neemt de Culemborgse raad een beslissing.