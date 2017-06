Cees-Jan is dolgelukkig: hij haalde een goudschat uit de grond

OCHTEN - 'Ik werd ingeschakeld door iemand waar ik altijd mee zoek. Hij vond eerst een paar gouden munten en daarna zijn we samen gaan zoeken. We hebben er daarna nog veel meer uit de grond gehaald', vertelt Cees-Jan van de Pol uit Ochten.

Vrijdag werden de gouden munten uit de vijfde eeuw officieel gepresenteerd in museum Het Valkhof in Nijmegen. Archeologen noemen de vondst belangrijk, omdat het de jongste goudschat is van keizer Majorianus.

'Het goud kwam zomaar de grond uit'

'Ik viel bijna van mijn stoel', lacht Van de Pol. Hij was dolgelukkig toen de 23 gouden munten in 2016 naar boven kwamen. 'Het goud kwam zomaar de grond uit. Je beseft meteen dat je iets bijzonders hebt.'

Rijk is hij er niet door geworden, maar hij heeft wel een aandeel in de schat. Samen met de andere vinders heeft hij de gouden munten in bruikleen gegeven, aan het noodlijdende museum Het Valkhof.

Dat vindt hij ook het belangrijkste: dat iedereen ervan kan genieten. Waar de schat precies is ontdekt, wil hij niet zeggen. Alleen dat het 'in de omgeving van Lienden' was, in een boomgaard.

