Verzet tegen sluiting dorpshuis Maurik

MAURIK - De gebruikers van dorpshuis 't Klokhuis in Maurik zijn het niet eens met de gemeente Buren. Het college wil het dorpshuis sluiten en elders in het dorp een sporthal bouwen. Verschillende groepen, zoals de muziekvereniging en linedance 50+ moeten elders worden ondergebracht.

De gebruikers van het dorpshuis gaan dinsdag inspreken in de raad. Daar wordt het Burense accommodatiebeleid besproken. De gebruikers hebben wel te horen gekregen dat er geen vereniging op straat zal komen te staan. De nog nieuw te bouwen sporthal wordt genoemd als optie om naar uit te wijken net als het gedeeltelijk leegstaande gemeentehuis in Maurik.

Volgens beheerder Govert van Schaik van 't Klokhuis kan het gebouw met een beperkte investering nog jaren mee. De CV is aan vervanging toe, waarmee het gebouw ook veel energiezuiniger kan worden. Van Schaik is vooral trots op het gebouw, omdat de muziekvereniging Kunst en Vriendschap er een rijke historie kent. Waar die vereniging heen moet is nog niet bekend.