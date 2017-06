Oud-speler Rankovic nieuwe assistent-trainer van Vitesse

ARNHEM - Aleksander Rankovic wordt de nieuwe assistent-trainer van Vitesse. Volgens de website van de Arnhemse club tekent de 38-jarige Serviër een contract zodra de formaliteiten zijn afgerond. Rankovic volgt de Engelsman Andy Myers op, die om persoonlijke redenen terugkeerde naar zijn geboorteland.

'Naast kwaliteit is binding met een club enorm belangrijk. Aleksandar is de volgende voormalige Vitessenaar die terugkeert naar Arnhem. In de afgelopen seizoenen heeft hij als trainer al de nodige ervaring kunnen opdoen in de jeugd van ADO. Daarbij kent hij de werkwijze van hoofdtrainer Henk Fraser en andersom', vertelt technisch directeur Mo Allach op de website.

Rankovic speelde tussen 2002 en 2005 in totaal 72 competitiewedstrijden voor Vitesse. Na zijn Arnhemse avontuur vertrok de middenvelder naar ADO Den Haag. Daar was hij de afgelopen jaren in dienst als jeugdtrainer.

Rankovic: 'De belangrijkste reden om voor Vitesse te kiezen is het werken met Henk Fraser. Ik ken zijn karakter en zijn manier van werken. Dat zijn zeker pluspunten geweest in mijn beslissing. En ik keer terug naar Vitesse, de club waar ik drie hele mooie jaren heb gehad.'

