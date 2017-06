NIJMEGEN - NEC hoeft geen spelers gedwongen te verkopen nu de club is gedegradeerd naar de Jupiler League. Dat laat technisch manager Edwin de Kruijff vrijdag weten.

Volgens De Kruijff is de noodzaak er niet om nu spelers van de hand te doen. 'In de contracten is namelijk rekening gehouden met dit scenario', aldus de technisch manager. 'We kunnen spelers ook behouden nu we in de Jupiler League gaan spelen.'

'Mijn opvolger zal, samen met een nieuwe algemeen directeur, vorm gaan geven aan de nieuwe selectie voor het komende seizoen.' De Kruijff stopt deze zomer bij NEC. De Nijmeegse club degradeerde afgelopen weekeinde uit de eredivisie.

