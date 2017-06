Op de mooiste dag van je leven met een koe naar het altaar

KOOTWIJKERBROEK - Je huwelijksdag is de mooiste dag van je leven. Daar hoort een prachtige ring bij, een mooie jurk en het liefst natuurlijk een snelle bolide om je naar de trouwlocatie te laten rijden. Toch? Nee.

In Kootwijkerbroek pakte bruidegom Niels Ploeg (25) het vrijdag anders aan. Hij haalde zijn bruid Lisa van Essen (21) niet op met een dikke bak, maar met een heel ander bijzonder vervoermiddel. En die hoor je al van verre aankomen, door de bel om haar nek.

Het jonge koppel wordt namelijk naar het altaar gebracht door 'trouwkoe' Leentje. Op de koets zitten de bruid en bruidegom met een grote lach. 'Ik vind het wel heel leuk dat hij het heeft geregeld. Ik heb meer met koeien, dan met oude auto's', straalt Lisa.

Knettergek van koeien

Renee van Daal loopt naast Leentje. De timmerman is z'n hele leven al knettergek van koeien en bedacht het concept van de 'trouwkoe'. Dat sprak het bruidspaar wel aan. 'We wonen op het platteland en toen kwamen we Leentje tegen. Toen dacht ik: ik wil wel door haar worden weggebracht', zegt Niels.