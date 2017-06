Weet u nog, die ufo's boven Arnhem?

ARNHEM - De inwoners van Arnhem kunnen opgelucht ademhalen: er vlogen afgelopen week geen ruimteschepen van buitenaardse wezens boven de stad. Twee jongens dachten ze te hebben gezien en plaatsten beelden op internet.

Die beelden, ze staan hieronder, werden de afgelopen dagen ruim 80.000 keer bekeken.

Experts hebben naar de beelden gekeken, vertelt Alex Griffioen van UFO Meldpunt Nederland in de Week van Gelderland.

Helemaal zeker weten ze ook niet wat er te zien is, maar ze hebben de indruk dat de drie bollen die in beeld zijn, heliumballonnen zijn. 'Die zijn wellicht ontsnapt tijdens een feestje. Of een ander evenement.'

Ook wordt ergens een beest waargenomen. 'We denken een duif te zien. Nee, geen buitenaardse wezens.'

Niet altijd makkelijk

'We krijgen vaker van dit soort verhalen', aldus Griffioen. 'We proberen dan te identificeren wat er te zien is. Daar helpen diverse kenners aan mee, omdat het lang niet altijd makkelijk is om te zien.'

De mannen die dachten dat ze ufo's zagen, reageerden nuchter op het bericht van het Meldpunt. Harm Duursma en Rik Koops zijn blij dat ze nu duidelijkheid hebben over de vreemde objecten.

