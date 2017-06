Bewaakte vrachtwagenparkeerplaats langs A12 moet veilige plek zijn voor chauffeurs

DUIVEN - De parkeerplaats voor vrachtwagens die langs de A12 bij Duiven wordt gebouwd, moet straks een veilige overnachtingsplek zijn voor chauffeurs. Op de truckparking is plek voor 230 vrachtwagens.

Nu is het nog één grote zandvlakte, maar over 2 maanden moet er asfalt liggen, zijn er 230 parkeer- en overnachtingsplekken, wc's, een wasruimte en een restaurant. Bovendien is er bewaking en kan niet iedereen zomaar het terrein op komen. Chauffeurs moeten wel betalen om er de nacht door te mogen brengen: één overnachting met vrachtwagen kost meer dan 20 euro.

berovingen en diefstallen

Of chauffeurs dit er voor over hebben, blijft voorlopig een vraag. Een soortgelijke parking in de buurt van Rotterdam is succesvol. Vrachtwagenchauffeur Romario Riggeling heeft er al een paar keer gebruik van gemaakt: 'Ja dat je wagen veilig staat en zelf veilig zit, vind ik toch wel belangrijk. '

Volgens Tjeerd Middelkoop, voorzitter Logistiek innovatiehuis Liemers/Achterhoek, is een veilige parkeerplek in deze regio ook hard nodig. 'Het vrachtverkeer is flink toegenomen en op onbewaakte parkeerplaatsen neemt de criminaliteit toe. Chauffeurs worden overvallen of hun vrachtwagen wordt kaal geplukt.'

Rijtijdenwet

Vanwege de Rijtijdenwet mogen chauffeurs niet langer dan 9 uur achter het stuur zitten. 'Dan moeten ze op een gegeven moment toch ergens kunnen stoppen.'

De truckparking is een initiatief van verschillende particuliere partijen, maar wordt onder andere ondersteund door de gemeente Duiven.