Stadsmuseum Harderwijk viert verjaardag in stijl

HARDERWIJK - 'Wie jarig is trakteert', aldus de directeur van het Stadsmuseum in Harderwijk. Op tweede pinksterdag bestaat het museum 65 jaar: reden voor een feestje. Iedere bezoeker die ook in 1952 het levenslicht zag krijgt koffie en iets lekkers van het museum.

Maar naast de gratis koffie staat het museum toch echt in het teken van een andere verjaardag - die van kunststroming De Stijl. De stroming bestaat honderd jaar.

Hongaarse kunstenaar

Wie aan De Stijl denkt, gekenmerkt door abstracte kunstwerken met primaire kleuren, zal niet gelijk aan Harderwijk denken. En toch ligt een van de medeoprichters juist daar begraven. De Hongaar Vilmos Huszár (Boedapest 1884 - Harderwijk 1960) woonde vanaf de jaren dertig in het dorp. Volgens het museum een goede reden om een tentoonstelling aan dit onbekende lid van De Stijl te wijden.

Corien van der Meulen, de directeur van het museum, zocht contact met de kleindochters van Huszár: 'Toen zij bereid waren hun collectie bij ons tentoon te stellen had ik een geweldig uitgangspunt.' Het museum had zelf al wat werken in de collectie en vroeg Harderwijkers hun bezittingen van Huszár uit te lenen.

Maar Huszár is volgens Van der Meulen niet meer dan alleen De Stijl: 'Huszár was een alleskunner, hij heeft de ambtsketen van de burgemeester gemaakt, lampen ontworpen en schilderde bloemen en portretten.'

Voortbestaan museum in gevaar

Het voortbestaan van het museum hing in 2013 aan een zijden draadje. De gemeente wilde de subsidiekraan dichtdraaien en het museum zou dan veranderen in een oudheidkundige kamer, maar dat gebeurde niet. Vier jaar later krijgt het museum nog steeds, zij het wat minder, subsidie en daarnaast kreeg het voor deze tentoonstelling ook wat schilderijen van de gemeente in bruikleen.

En ook de burgemeester doet een duit in het zakje. Als hij zijn ambtsketen niet nodig heeft is ook die te zien. Een van zijn voorgangers heeft Huszár ooit opdracht gegeven tot het maken van de keten. Van der Meulen: 'Huszár kon het geld goed gebruiken, hij kreeg 3000 gulden voor de opdracht, maar 1000 gulden had hij alleen al nodig voor het materiaal. De keten is van zilver.'

De tentoonstelling is nog tot 7 januari te zien.