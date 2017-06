Politie zoekt getuigen mogelijke mishandeling 11-jarige jongen

BARNEVELD - De politie zoekt getuigen van een vermeende mishandeling van een 11-jarige jongen uit Kootwijkerbroek. Het slachtoffer zou woensdag in Barneveld door een jongen van ongeveer 15 jaar van zijn fiets zijn getrapt. Er waren ook nog twee andere jongens van ongeveer dezelfde leeftijd bij. De jongen liep door de val flinke wonden op aan zijn handen en benen. Hij heeft aangifte gedaan.

Het voorval gebeurde ter hoogte van de rotonde Van Dompselaerstraat/Lunterseweg. De jongen was onderweg van zijn school naar huis toen hij naar eigen zeggen door de andere jongen van zijn fiets werd getrapt.

De aanleiding is niet bekend. 'We hebben geen idee wat en of er iets aan vooraf is gegaan. Het is ook niet duidelijk wat de rol van de andere twee jongens is, die erbij waren', vertelt een politiewoordvoerder.

Na het voorval zouden de daders zijn weggefietst. De politie heeft daarna in de omgeving nog tevergeefs gezocht naar de daders en eventuele getuigen.