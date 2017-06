Nijmegen is klaar met strand vol troep en zet toezichthouders in

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft toezicht ingesteld om de hoeveelheid achtergelaten afval op het Waalstrand bij de stad tegen te gaan. De toezichthouders beginnen vrijdagmiddag met hun werk.

Het Waalstrand trekt in de zomer veel gasten, die ook veel afval achterlaten. Omdat het afval schadelijk is voor de natuur en storend is voor andere bezoekers, zijn er al afvalbakken neergezet.

Ook zijn er opruimrondes van vuilophaler DAR en door vrijwilligers. Daar zijn vrijdag toezichthouders bijgekomen, die strandbezoekers manen hun afval op te ruimen.

Boetes moeilijk

Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen is het lastig om boetes uit te delen. 'Dan hebben we een heterdaadje nodig, bijvoorbeeld iemand die afval in de rivier gooit.'

Petitie

Inmiddels is er een petitie gestart om per direct de Ooypoortbrug richting het Waalstrand te sluiten en alsnog boetes te gaan uitdelen. De petitie 'Red de Waalstranden, sluit de Ooypoort, beboet hufters' was vrijdag aan het eind van de middag bijna 200 keer ondertekend.

Het toezicht duurt elke dag van 17.00 tot 22.00 uur.

