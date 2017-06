Sint Maartenschool is voorlopig gered

UBBERGEN - De Sint Maartenschool uit Ubbergen heeft een externe financier gevonden, zo laat de schoolleiding vrijdag weten. Hierdoor is de school voorlopig gered en komt er meer ruimte om te zoeken naar oplossingen voor de leerlingen.

Op de Sint Maartenschool zitten kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De school krijgt geen geld meer voor de zorg voor hun leerlingen. Ze kreeg tot nu toe een bedrag vanuit samenwerkingsverband Stromenland, waar de school onder valt.

Zorgkosten uit eigen pot

Dat was bedoeld voor onderwijs, maar werd door de school ook gebruikt voor de zorg voor de leerlingen. De Sint Maartenschool mag het geld nu alleen nog gebruiken voor onderwijs, vanwege nieuwe afspraken in de regio. Hierdoor moeten de kosten voor de zorg voortaan uit eigen pot betaald worden.

Dat geld heeft de school niet. Daardoor ontstond er grote onduidelijk over de toekomst. Die zorgen zijn voorlopig weggenomen door de geldschieter. Wie de externe financier is, is niet bekendgemaakt.

