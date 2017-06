Dwalen door kasteel Ammersoyen: 'Het prikkelt de fantasie'

Escorte voor de Hertog. Foto: Omroep Gelderland Een acteur speelt de Hertog van Gelre. Foto: Omroep Gelderland Kasteel Ammersoyen. Foto: Omroep Gelderland

AMMERZODEN - Terug naar het jaar 1400 in kasteel Ammersoyen in Ammerzoden. Ridders te paard, herauten, valkeniers en een middeleeuws banket. Meer dan zeshonderd jaar later waait die sfeer opnieuw door het kasteel, met dank aan tachtig leden van re-enactmentgroep Het Woud der Verwachting.

Ammersoyen is een van de vele kastelen waar deze maandag de Dag van het Kasteel wordt gevierd. Buitenplaatsen en kastelen gooien hun poort open. In Gelderland doen 17 kastelen en buitenplaatsen mee. De organisatie wil op die manier aandacht vragen voor het bijzondere culturele erfgoed. Zoals kinderen het tekenen Kasteelvrouw Anette Zeelenberg is erg trots op Ammersoyen. 'Het is een kasteel zoals kinderen het tekenen. Het heeft vier torens, een ophaalbrug, een slotgracht. Een echt klassiek kasteel dat de fantasie gewoon prikkelt.' Zwaardvechten Het zal weinig mensen verbazen dat er vooral veel gezinnen met jonge kinderen op het evenement afkomen. Die kunnen er bijvoorbeeld leren over het vroegere zwaardvechten. Eén van de jonge bezoeker vertelt enthousiast wat hij net te weten is gekomen. 'Ze hadden ook zo'n gebogen schild. Dan heb je drie punten om een zwaard tegen te houden en dan kan je het alsnog wegduwen.'