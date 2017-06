Honderden kilometers hardlopen voor het goede doel; Roparun doorkruist Gelderland

BUREN - Vele kilometers hebben ze zich al in het zweet gewerkt voor het goede doel: de hardlopers die meedoen aan de Roparun. Tijdens Pinksteren doorkruist een deel van de lopers Gelderland.

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Ruim 8.500 lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers zamelen zo geld in voor mensen met kanker. Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers. Gemiddeld loopt een deelnemer 65 kilometer, een dikke anderhalve marathon. Van de 323 teams die meedoen, starten er 88 in Hamburg.

Roparunners van Exel tot Beesd

De route van Hamburg naar Rotterdam komt door Gelderland. De deelnemers gingen vrijdag van start en de eerste lopers komen zondagavond onze provincie binnen bij Exel (gemeente Lochem). Via onder andere Zutphen, Ugchelen en Ede leidt de route door het Rivierengebied. De lopers doorkruisen maandagochtend onder meer Buren en Beesd, de teams hebben er dan zo'n 480 kilometer op zitten. En dan is het even volhouden: nog 90 kilometer naar de finish op de Coolsingel in Rotterdam. De loopteams worden daar maandagmiddag verwacht.