'Overlast door groepen wielrenners tegengaan door centraal punt'

ARNHEM - De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) wil een coördinatiepunt in Gelderland voor het organiseren van toertochten. Nu moeten afzonderlijke organisatoren soms bij verschillende gemeentes aankloppen om alles te regelen. Ook worden sommige toertochten helemaal niet aangemeld, wat voor verkeersproblemen kan zorgen.

'In Zuid-Limburg bestaat er al zo'n centraal meldpunt. Dat coördinatiepunt regelt dan alles met de verschillende gemeentes', vertelt Ben de Weerd van de NTFU in de Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Als het daar wordt gemeld, weet je meteen wat er gebeurt in je gemeente.'

De gemeente Rheden is wel enthousiast over zo'n punt. 'Het is nu een woud van regels en dat moet anders. Maar de vraag is wel: wie gaat dat betalen? Misschien kan de provincie hierin een rol spelen', zegt wethouder Ronald Haverkamp.

Verschillende vergunningen

De gemeente Rheden kampt met een toertochtenprobleem omdat de onder wielrenners populaire Posbank binnen de gemeentegrenzen valt. De gemeente kondigde daarom eerder al aan dat ze vergunningen verplicht wil stellen voor toertochten door de gemeente.

Nu kent Rheden al drie soorten vergunningen: melding voor evenementen (kleinere tochten), vergunning via APV (grotere), verklaring geen bezwaar voor doortochten, zoals met de Giro.

Zie ook: Toerfietsers straks alleen met vergunning door dorp

Foto: Omroep Gelderland