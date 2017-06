Stroomstoring in deel van Betuwe

LIENDEN - Er is momenteel een stroomstoring in Lienden, Kesteren, Ochten, Echteld en IJzendoorn. Het gaat om de postcodegebieden 4033, 4041, 4051 en 4053.

Om hoeveel aansluitingen het gaat, is nog niet bekend. De oorzaak is een storing in een middenspanningstation. Waarom de storing ontstaan is, is nog niet duidelijk, maar volgens een woordvoerder van netbeheerder Liander komen met warm weer vaker kleine storingen voor.

Liander verwacht dat de storing rond 15.00 uur is verholpen.