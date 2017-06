Gelovigen vieren Pinksteren op landgoed

HEMMEN - Een bijzondere pinkstertraditie: een grote openluchtviering op het landgoed in Hemmen (gemeente Overbetuwe). Vijf kerken werken samen in een oecumenische viering. Er worden zo'n 400 belangstellenden verwacht.

Het is de 15e keer dat de kerken deze gezamenlijke viering in de buitenlucht organiseren. Dominee Zaal van de hervormde gemeente in Hemmen vindt een openluchtviering bij uitstek bij Pinksteren passen.

'Pinksteren gaat erom dat je bezield raakt en naar buiten gaat, de deuren opent. En het is een prachtige setting. Kerkgangers met verschillende achtergronden zitten door elkaar. Je voelt je verbonden. En je bent buiten, je voelt de wind door je haren en je raakt geïnspireerd', legt de predikant uit.

'Pinksteren lijkt een abstract feest, maar eigenlijk is het heel concreet. Het gaat erom dat je aangevuurd wordt, hoe geef je je geloof handen en voeten. We zijn met vijf voorgangers en we nemen ieder een deel van de viering op ons. Er is een muziekvereniging en na de viering drinken we koffie', aldus Zaal.

De kerken die deelnemen, zijn de hervormde gemeente in Hemmen, de Baptistengemeente in Zetten, de Vluchtheuvelgemeente in Zetten, de gereformeerde kerk de Rank in Zetten en de rooms-katholieke parochie St. Benedictus in Indoornik.