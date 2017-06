'Houd niet koste wat kost vast aan koopavond'

BORCULO - Gelderse gemeenten die moeite hebben om de koopavond draaiende te houden, moeten dit niet koste wat kost willen behouden. 'Ze kunnen beter een paar keer per jaar opengaan en er dan een speciale avond van maken voor de klant', zegt retaildeskundige Frank Quix. 'Dan kunnen ze veel meer verdienen.'

Een plaats waar de koopavond ter discussie staat, is Borculo. De meningen van de ondernemers verschillen. De grote winkels twijfelen niet over stoppen en hebben nog voldoende klanten, zeggen ze. Maar een aantal kleine zaakjes is op de vrijdagavond dicht of sluit een uur eerder. 'Vooral die verschillen tussen winkeliers zijn niet handig, voor de klant is het belangrijk dat er in een plaats eenheid is', zegt John Schuurman van de Borculose ondernemersvereniging.

Met de laptop op schoot

Dat er minder mensen komen op vrijdagavond is duidelijk. maar waar ligt dat nu aan? 'In ieder geval ook aan internet', zegt Schuurman.

'De vrouw zit thuis op de bank met de laptop op schoot te winkelen.' Maar volgens de ondernemer ligt het ook aan de supermarkten die nu alle dagen open zijn. 'Dat was vroeger ook alleen op de vrijdagavond en toen maakten mensen vaak meteen een heel rondje door het centrum.' Daarnaast is er in de Achterhoek sprake van krimp en hebben winkels het sowieso moeilijker dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden.

Alles voor de klant

Volgens retaildeskundige Frank Quix is het in deze tijd belangrijk dat winkels goed kijken naar de behoefte van de klant. 'Als je een herenmodezaak hebt, kun je veel beter 's avonds open zijn dan vroeg in de ochtend, want dan is die man aan het werk.'

Bovendien moet een winkel wat toevoegen voor de klant. 'Schenk bijvoorbeeld een kopje koffie in de zaak en geef persoonlijk advies.' Een koopavond in stand houden als er bijna niemand komt, heeft volgens Quix geen zin. 'Wees dan een paar keer per jaar een avond open en organiseer op zo'n avond iets bijzonders. Dat levert veel meer op, denk ik.'

Hoop voor de toekomst

John Schuurman houdt nog wel hoop voor de toekomst. 'Maar als het over een jaar of twee, drie niet beter is, dan moeten we wel wat veranderen. Dan maar minder koopavonden en wat meer speciale thema-avonden of zo. En dat moeten we toch samen met de ondernemers in Borculo doen.'