WK tafeltennis: Li Jie onderuit tegen olympisch kampioene

Foto: EPA

EDE - Li Jie is er vrijdag niet in geslaagd de kwartfinales van de WK tafeltennis in Düsseldorf te bereiken. De Edese verloor in vier games van olympisch kampioene Ding Ning.

De Chinese nummer 1 van de wereld was met 11-9, 11-6, 11-6, 11-9 te sterk voor Li Jie. Ook in het dubbelspel strandde de Edese in de achtste finales. Ze kon die niet spelen omdat haar Poolse partner Li Qian ziek was.