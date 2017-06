Festival Free Your Mind verwacht volle bak

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is de verwachting dat festival Free Your Mind (FYM) bij de John Frostbrug in Arnhem zaterdag volledig is uitverkocht. Volgens de organisatie zijn er nog maar een paar van de in totaal 12.500 kaarten beschikbaar.

FYM is een van de oudste dancefestivals van Nederland. Komend weekeinde staat alweer de dertiende editie op de rol. Liefhebbers van techno, tech house en deep house worden dit jaar op hun wenken bediend. Er zijn optredens van onder anderen De Sluwe Vos, Benny Rodrigues en Wankelmut. In 2012 scoorde Wankelmut een dikke nummer 1-hit in ons land met 'One Day': Organisatie rekent op lekker weer De organisatie van FYM houdt de weersverwachtingen voor het weekeinde nauwlettend in de gaten. Er wordt regen verwacht. 'De meeste plekken op het festivalterrein zijn overdekt. Er zijn dus voldoende locaties om te schuilen. Maar we gaan ervan uit dat het gewoon lekker weer blijft. De verwachtingen waren vorig jaar ook niet best en toen bleef het ook mooi.' De eerste optredens in Arnhem zijn zaterdag vanaf 13.00 uur.