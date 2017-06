Even een sluis van 270 ton vervangen

MAURIK - Rijkswaterstaat is begonnen met het vervangen van de twee grote schuiven in de stuw van Amerongen op de Lek bij Maurik. De renovatie gaat jaren duren.

De twee zogenoemde vizierschuiven wegen per stuk 270.000 kilo, hebben een diameter van 48 meter en zijn 9 meter hoog. De gezichtsbepalende halfronde schuiven reguleren samen met de stuwen van Driel en Hagestein het waterpeil in de IJssel, Nederrijn en Lek en zorgen voor voldoende zoet water in het IJsselmeer.

Om de vizierschuiven te kunnen vervangen, wordt een tijdelijk keermiddel ingezet. Naast de halfronde schuiven zelf worden ook delen van hijsmachines, de hijskabels en kabelwielen vervangen. De renovatie kost per schuif 14 weken. Eind 2019 moet de renovatie zijn afgerond. In september wordt met de stuw Driel begonnen.

Gevolgen voor scheepvaart

De scheepvaart moet tijdens de renovatie gebruikmaken van de naastgelegen sluis, ook als de schuiven geopend zijn. Er is dan door de werkzaamheden te weinig ruimte voor schepen om elkaar veilig te passeren.