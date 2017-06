Honden gered uit snikhete auto

LUNTEREN - De politie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming hebben donderdagmiddag twee honden in beslag genomen bij een huis in het buitengebied van Barneveld. Dat gebeurde aan de Hoge Valkseweg.

De honden zaten opgesloten in een auto, waar de ramen op een kier stonden en de achterklep open. Agenten constateerden dat de temperatuur in de auto 'aanzienlijk hoger was dan buiten'. De dieren kregen daarop extra water aangereikt.

Op het erf zag de politie ook andere honden en vogelkooien en situaties die niet goed waren voor de gezondheid van dieren, vertelt een woordvoerder. De twee honden in de auto zijn meegenomen en de politie overlegt met het Openbaar Ministerie of de eigenaar de honden terugkrijgt.

Zie ook:

Oververhitte hond uit auto gehaald