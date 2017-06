Mercedes van Frans Derks uitgebrand: 'Het is een groot raadsel'

BEMMEL - De groene Mercedes van de technisch manager van Achilles'29, Frans Derks, is volledig uitgebrand. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag.

De Mercedes uit 1982 werd uitgebrand aangetroffen in Bemmel. De wagen was even daarvoor gestolen voor het Groesbeekse uitgaanscentrum De Linde. Derks is een van de eigenaren van De Linde.

'Het houdt me bezig wat er precies gebeurd is', zegt Derks. Hij heeft geen idee waarom zijn wagen het doelwit was. 'Mijn ouders hadden exact dezelfde auto. Ook met zo'n lelijke groene kleur. Toen dacht ik: die wil ik er ook graag bij hebben. Het is een groot raadsel waarom dit gebeurd is.' Derks heeft aangifte gedaan.