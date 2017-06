Zeldzame roze sprinkhaan duikt op in Nijmegen

NIJMEGEN - 'Ik dacht dat hij een grapje maakte', vertelt Hellen van Gemert uit Nijmegen. Ze was samen met haar zoontje van 7 onkruid aan het wieden in de tuin toen haar zoontje zei dat-ie een roze sprinkhaan zag.

'Een zeldzame verschijning', aldus hoogleraar entomologie Marcel Dicke van de Wageningen Universiteit, 'We noemen dit erythrisme en het komt af en toe voor. Je kan het vergelijken met een albino bij mensen.'

Door de paarsroze kleur zouden de dieren, die normaal groen zijn, meer kans op overleven hebben op rode planten. 'Het kan een genetische afwijking zijn of de kleur kan ontstaan door het eten van rood voedsel.'

In een potje

Het zoontje van Hellen is gek op insecten en wilde het beestje in een potje stoppen. 'Dat vond ik zielig, dus dat hebben we niet gedaan.' De sprinkhaan is inmiddels gevlogen.