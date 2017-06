Bekerwinnaar Vitesse op trainingskamp in Oostenrijk

ARNHEM - Vitesse gaat volgende maand op trainingskamp in Oostenrijk. Daarna volgt onder meer een oefenduel tegen Sparta Praag in de Tsjechische hoofdstad.

De eerste training is op 25 juni op Papendal. Op 8 juli oefenen de Arnhemmers tegen het Belgische KV Oostende.

Van 10-16 juli is het trainingskamp in Oostenrijk, met op 15 juli een oefenduel. De tegenstander is nog onbekend. Op 20 juli staat het duel tegen Sparta Praag op het programma.

Het Engelse Aston Villa is op 25 juli de tegenstander. De voorbereiding wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen een nog nader bekend te maken opponent.

Op zaterdag 5 augustus begint het echte werk: de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord in De Kuip. Een week later begint de competitie.