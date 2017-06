VIDEO: Nog één keer lachen, de vader van Klaas-Jan Huntelaar houdt cameraploeg voor de gek

HUMMELO - Klaas-Jan Huntelaar domineerde donderdag het nieuws. De Achterhoeker gaat voor de tweede keer in zijn carrière voor Ajax spelen. De vorige keer dat hij overstapte naar Amsterdam leverde dat hilarische televisie op.

De vader van Klaas-Jan werd toen geïnterviewd door een cameraploeg van de Amsterdamse zender AT5. Het grappige was dat de betreffende journalist niet wist wie hij voor de camera had. Dat bleek toen hij vragen begon te stellen over de ouders van Klaas-Jan.

We hebben het even opgezocht, maar deze keer heeft AT5 geen cameraploeg richting Hummelo gestuurd. In 2014 ging de betreffende journalist nog wel een keer op visite in de Achterhoek om terug te blikken op dit bijzondere tv-moment.