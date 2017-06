Ouders noemen kinderen Lente, Tuijn en Denne, en er is een vierde op komst...

WAGENINGEN - Lente, Tuijn en Denne. Zo heten de kinderen van Irene van der Zee uit Wageningen. 'De naam is het eerste wat je een kind bewust mee kan geven. Wij wilden hen hoop en verwondering meegeven', legt ze uit.

'Vriendjes van hen heten Gras en Bloesem. Was een keer grappig in de speeltuin. Toen moest ik al die kinderen roepen. Zag je vijf mensen met grote ogen kijken: wat is dit voor hippieachtige setting?', lacht Van der Zee.

Raaf steeds populairder

Volgens Fleur Bello van de Sociale Verzekeringsbank zie je in Nederland wel een opkomst van 'groene' kindernamen. 'Zoals Mees, zowel meisjes als jongens, en Raaf. Die naam is met 400 procent gestegen in 2012. Tuijn is zeldzaam. Ik zie er maar een terug, in 2013.' Maar in Wageningen en omgeving komen dit soort namen niet vaker voor dan voorheen.

'Ik vind het wel leuk', reageert Irene van der Zee. 'Ze zijn wel uniek. Ik zei vanmorgen 'Tuijn, van jou is er waarschijnlijk maar een in Nederland'. Zijn ogen glunderden.'

Verzin een bijpassende naam

De Wageningse heeft nog een vraag aan de lezers en luisteraars van Omroep Gelderland: 'Ik ben zwanger. Mochten mensen een leuk idee hebben wat na Lente, Tuijn en Denne kan, mogen ze dat laten weten.'

