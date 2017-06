Petitie: sluit Ooypoortbrug, red natuur

NIJMEGEN - Er is een onlinepetitie gestart om per direct de Ooypoortbrug in Nijmegen te sluiten en veroorzakers van zwerfafval in het natuurgebied te beboeten. Inmiddels hebben ruim 100 mensen de petitie ondertekend in de hoop de natuur te redden.

Volgens de initiatiefnemers van de petitie zorgt het warme zomerweer van de afgelopen weken voor overvolle stadsstranden rondom de Waal. Het resultaat is een grote hoop zwerfafval langs de uiterwaarden. Op social media werd de afgelopen dagen woest gereageerd op een foto van een wild veulentje dat aan het gedumpte afval staat te knagen. Foto: Co Co via facebook.com/Actie-Schone-Waal 'Hufterig gedrag' Nijmegenaar Louis de Mast pleit nu voor harde maatregelen: 'Konikspaarden lopen nú met glas in hun hoeven rond, Gallowaykoeien eten dagelijks plastic en onze Waal wordt gevoed met kilo’s onafbreekbaar afval. Dit vraagt om acute maatregelen en een radicaal andere aanpak, met prioriteit voor dier en milieu en het aanpakken van hufterig gedrag.' Wethouder Renske Helmer wil snel maatregelen nemen. Zo worden toezichthouders ingezet om badgasten aan te spreken op hun gedrag. Bekeuren kan nog niet, omdat er geen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geldt in dit natuurgebied. De gemeente wil dat snel gaan regelen. Na overleg tussen de gemeente en Staatsbosbeheer is al besloten om afvalbakken bij de toegang naar de strandjes te plaatsen. Zie ook: Petitie Red de Waalstranden, sluit de Ooypoort, beboet hufters

