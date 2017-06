Kat zonder voetjes gevonden

VRAGENDER - Bij de dierenambulance Doetinchem/Winterswijk zijn ze wel wat gewend. 'Maar soms breekt toch echt je hart', meldt de ambulance op Facebook: in Vragender is een kat zonder vier pootjes gevonden.

Agenten belden woensdagnacht de ambulance: ze hadden midden op de Oude Winterswijkseweg een kat gevonden die 'iets met de voetjes had'.

Medewerkers van de ambulance rukten uit en troffen een forse kat aan, met het kopje voorover. Ze hadden dikke handschoenen aangetrokken en dat was maar goed ook: de kat beet flink van zich af.

De medewerkers zetten het dier in een speciale dwangkooi en konden hun ogen bijna niet geloven: alle vier de pootjes ontbraken, de botten staken eruit en aan zijn flank had de kat een flinke wond.

Gegrepen door maaimachine

De dierenambulance vermoedt dat de kat in een maaimachine is terechtgekomen. Mogelijk heeft hij nog een tik van een auto moeten incasseren toen hij met zijn laatste krachten de weg wist te bereiken.

De dierenarts heeft het dier laten inslapen. Wie de eigenaar is, is niet bekend. De kat had geen chip.