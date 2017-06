Bokser Peter Müllenberg toch naar EK

ARNHEM - Drie weken na zijn besluit om voorlopig geen titeltoernooien te gaan boksen, is Peter Müllenberg weer terug bij de nationale boksselectie. De 29-jarige amateurbokser uit Arnhem gaat zich voorbereiden op de EK die van 16 tot en met 24 juni plaatsvinden.

Müllenberg had half mei voor onbepaalde tijd een rustpauze ingelast wegens privéomstandigheden. Hierdoor miste hij de NK en zou hij ook ontbreken op de EK in Oekraïne en de WK in Duitsland (25 augustus - 3 september).

Mede op aandringen van zijn thuisfront heeft Müllenberg besloten zich nu weer aan te sluiten bij de boksselectie.

De bokser, die vorig jaar meedeed aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, had in de afgelopen weken al regelmatig meegetraind met de selectie op sportcentrum Papendal om zo zijn conditie redelijk op peil te houden.

