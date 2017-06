Recordaantal wilde zwijnen op de Veluwe

LAAG-SOEREN - Op de Veluwe loopt momenteel een recordaantal wilde zwijnen rond. Dat blijkt uit tellingen die zijn gehouden bij de verschillende wildbeheereenheden. Afgelopen week werden alleen al in de regio Zuid Oost Veluwe 1480 wilde zwijnen geteld, terwijl de streefstand in het voorjaar voor de hele Veluwe 1350 is.

De reden dat de populatie wilde zwijnen tot recordhoogte is gestegen, komt door vijf achtereenvolgende voedselrijke jaren waarin veel eikels en beukennootjes aanwezig waren.

Dit is in de winterperiode de grootste voedselbron voor wilde zwijnen en edelherten. Omdat er zoveel voer was trokken de dieren minder naar de afschotlocaties, waardoor er veel minder zijn gedood. Ook krijgen de zeugen bij een voedselrijk jaar veel meer biggen.

10.000 zwijnen in de zomer

De tellingen die op dit moment nog worden gehouden, zijn van belang om een goede schatting te kunnen maken van het aantal zwijnen dat op de Veluwe rondloopt. Op basis van de huidige tellingen en afhankelijk van het weer verwacht Faunabeheereenheid Gelderland dat het aantal deze zomer kan oplopen tot 10.000 dieren.

Zoveel wilde zwijnen op de Veluwe, is dat erg? 'Tja, wat is te veel?', zegt Erik Koffeman van Faunabeheereenheid Gelderland. 'We hebben in Nederland nou eenmaal afspraken gemaakt rondom de verkeersveiligheid. Nu al zijn er veel meer aanrijdingen met zwijnen, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook zorgt zo'n grote populatie voor meer schade aan landbouwgewassen en houden de dieren de verjonging van het bos tegen.'

Zwijnen hebben op de Veluwe, behalve de mens, geen natuurlijke vijand. 'Beren en wolven hebben we hier niet, dus we moeten wel degelijk wat doen om de zwijnenstand enigszins in de hand te houden,' zegt ook Charly Methorst coördinator van de wildbeheereenheid Zuid-Oost Veluwe.

Afschieten

Vanaf 1 juli mag er weer geschoten worden op de wilde zwijnen. De jachtopzichters proberen dan tot september zoveel mogelijk biggen te schieten, omdat er dan relatief weinig voedsel is voor de dieren en ze zich makkelijker laten lokken naar de afschotlocaties waar ze minimaal worden bijgevoerd.

Na september als de eikels en beukennootjes weer vallen, zijn de dieren niet meer te lokken en dus moeilijker af te schieten. Tot in ieder geval half februari mag er gejaagd worden op wilde zwijnen. 'Het wordt nog een hele opgave om het beoogde afschotaantal te halen', benadrukt Koffeman.

Extra maatregelen om het aantal wilde zwijnen terug te dringen, zijn op dit moment niet voorzien.