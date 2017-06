Vijf bijzondere momenten uit de carrière van Klaas-Jan Huntelaar

NIJKERK - Na 8,5 jaar keerde Klaas-Jan Huntelaar donderdag terug bij Ajax. De spits uit de Achterhoek tekende een contract voor één seizoen. Vanwege zijn terugkeer naar Nederland zetten we vijf bijzondere momenten uit zijn carrière op een rij.

Eerste hattrick in het betaald voetbal

Na zes jaar in de jeugd van De Graafschap gespeeld te hebben, maakte Huntelaar in 2000 de overstap naar PSV. Een succes werd het niet. Hij kwam welgeteld tot één officiële competitiewedstrijd. Daarom werd de spits uitgeleend aan achtereenvolgens De Graafschap en AGOVV. Bij laatstgenoemde club maakte Huntelaar op 22 augustus 2003 tegen Heracles Almelo zijn eerste hattrick in het betaald voetbal (4-2 winst).

Eerste keer naar Ajax

Na bijzonder succesvolle jaren bij AGOVV (26 goals in 35 wedstrijden) en sc Heerenveen (33 goals in 46 wedstrijden) hengelde Ajax de aanvaller op 29 december 2005 binnen. In Amsterdam liet hij zien ook op hoger niveau zijn 'torinstinct' niet te hebben verloren. In 136 officiële wedstrijden vond de Achterhoeker liefst 105 keer het net. Met twee KNVB-bekers en evenveel Johan Cruijff-schalen vertrok Huntelaar vervolgens naar de Spaanse topclub Real Madrid.

Eerste keer in Oranje

Driekwart jaar na zijn entree bij Ajax maakte Huntelaar zijn debuut voor het Nederlands elftal. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ierland was hij bij alle doelpunten betrokken. Oranje won met 4-0, en hij gaf twee doelpunten en twee assists. Tot dusverre kwam de geboren Voor-Dremptenaar 76 keer uit voor het Nederlands elftal en scoorde hierin 43 keer. Opvallende cijfers, omdat Huntelaar nooit een vaste basisplek had in Oranje. Ondanks dat hij nog geen afscheid genomen heeft als international, speelde de spits zijn laatste interland op 13 oktober 2015. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (2-3 verlies) scoorde Huntelaar één keer.

Eerste keer topscorer in de Duitse Bundesliga

Na (mislukte) avonturen bij Real Madrid en de Italiaanse topclub AC Milan tekende de Achterhoeker op 28 augustus 2010 een contract bij Schalke 04. In Duitsland wist hij vooral in de eerste seizoenen het net veelvuldig te vinden. Hoogtepunt was zijn tweede seizoen (2011-2012), waarin Huntelaar 29 treffers maakte en topscorer werd van de Bundesliga. Mede door zijn scoringsdrift eindigde Schalke 04 dat jaar op de derde plaats en mocht de club het jaar erna Champions League-voetbal spelen.

Tweede keer naar Ajax

Huntelaar kwam afgelopen maart met Schalke 04 in actie tegen Ajax in de kwartfinale van de Europa League. De Amsterdammers trokken in dat tweeluik aan het langste eind. Voor en na die wedstrijden ging het gerucht al dat de Achterhoeker mogelijk terugkeert bij Ajax. Verrassend was het dus niet, maar wel enigszins plotsklaps kondigde Ajax donderdag de terugkeer aan van Huntelaar. De spits liet weten 'ontzettend blij' te zijn met zijn terugkeer. En hij heeft vast een nieuw bijzonder moment in gedachten: voor de eerste keer landskampioen worden met Ajax. Een prijs die nog ontbreekt op het lijstje van The Hunter.

