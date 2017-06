In Hummelo zijn ze maar wát trots op Huntelaar

HUMMELO - Blij en trots zijn ze in Hummelo over de terugkomst van Klaas-Jan Huntelaar naar Nederland. Ajax neemt de spits transfervrij over van het Duitse Schalke 04.

Kroegbaas Steef Dorrestijn van 'FF naar Steef' is eigenlijk voor Feyenoord, maar het trotse gevoel over The Hunter wint het van de clubliefde. Voorzichtig trekt hij een Ajax-shirt achter de bar vandaan.

'Dit is het laatste shirt waarin Klaas-Jan speelde voor Ajax. Zijn handtekening staat erop en ik heb het van de broers van hem gekregen. Dit is echt een collectors item. Het zat samen met een shirt van H&K (de lokale voetbalvereniging, red.) in een lijst, maar die is helaas stuk gegaan.'

'Een lekker nuchtere kerel'

De voormalige spits van onder meer Real Madrid en het Nederlands elftal kan rekenen op een warm onthaal in de plaatselijke kroeg van Steef. 'Hij is hier altijd welkom, het is een lekker nuchtere kerel en ondanks dat hij naar Ajax gaat, gun ik hem het allerbeste. Feyenoord wordt hopelijk volgend jaar opnieuw kampioen, maar dat neemt niet weg dat ik enorm trots ben op Klaas-Jan.'

Zingen in het kinderkoor

Een bejaarde dame, die om de hoek van het ouderlijk huis van Huntelaar woont, reageert verrast op het nieuws van de terugkeer van de voetballer. 'Terug bij Ajax ja? Ik dacht dat hij wel altijd in het buitenland zou blijven. Ik weet nog wel goed hoe hij hier altijd langs fietste naar school en hoe hij als jochie mee zong in het kinderkoor.'

Veel meer talent dan de rest

Klaas-Jan Huntelaar voetbalde als pupil bij de lokale voetbalvereniging H&K uit Hummelo. De club is inmiddels gefuseerd met 'Drempt Vooruit' en heet nu Hessencombinatie 2003.

Ondanks dat het bijna dertig jaar geleden is, herinnert een teamgenoot zich nog goed hoe hij samen met Huntelaar op het veld stond. 'Klaas-Jan was altijd een gezellige jongen. Het was wel meteen duidelijk dat hij veel meer talent had dan de rest. Hopelijk krijgt hij komend seizoen genoeg speelminuten in de eredivisie, ik zou hem in de spits naast Dolberg zetten.'

