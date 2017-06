Nog nooit een raket voorbij zien vliegen? Zaterdagavond nieuwe kans

ARNHEM - Liefhebbers van raketten opgelet. Als het goed is, wordt in een van de komende dagen de SpaceX Dragon CRS-11 gelanceerd op het NASA-terrein in Florida, Amerika.

De raket zou oorspronkelijk in de nacht van donderdag op vrijdag ongeveer 20 minuten (rond 00.16 uur) te zien zijn boven Gelderland. Deze lancering werd echter uitgesteld.

Om de raket te kunnen zien moet het zaterdag helder weer zijn. Dan is het boven Arnhem gepland tussen 23.27 en 23.31 uur.

De baan van de raket

Waar moet je kijken?

'De raket vliegt vlak langs de maan. Het is een bewegende stip, en als je met een verrekijker naar boven kijkt dan kan je vier stippen zien', vertelt satellietexpert Marco Langbroek.

'Je zou naar de horizon aan het westen moeten kijken. De CRS-11 vliegt nog laag aan de hemel op zo'n 250 kilometer hoogte. Uiteindelijk moet de raket naar een hoogte van 400 kilometer.'

Meerdere dagen te zien

'Ik zag net dat er wat zorgen waren in Florida over het weer', vervolgt Langbroek. 'Het moet daar ook goed weer zijn voor de lancering. Anders vliegt de raket helemaal niet over Nederland heen.'

Volgens de Langbroek is het ook mogelijk dat de raket meerdere dagen te zien is. 'Met mooi helder weer zouden we in principe de raket alle avonden kunnen zien. En op de avond van 3 juni, wanneer de raket zich samenvoegt met het ISS, zouden we zowel de raket als het ISS moeten kunnen zien.'

Live meekijken met de lancering kan hier: