Scooterrijder botst op politieauto tijdens achtervolging

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een scooterrijder is donderdagavond in Arnhem gewond geraakt toen hij op de vlucht was voor de politie. De man reed bij de Sonsbeeksingel tegen een onopvallende politieauto aan.

Agenten wilden de bestuurder aanhouden omdat hij zonder geldig rijbewijs reed. De politie seinde tijdens de achtervolging collega's in die aan de andere kant van station Arnhem Velperpoort stonden te wachten. De vluchter had dit te laat door en botste frontaal op de politiewagen. De man heeft waarschijnlijk geen zware verwondingen, maar is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden.